Le opere dei writer a sostegno del canile

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’arte e la passione per gli animali domestici portano alcomunale di Riccione un dono in denaro. L’iniziativa partita in estate con is del territorio ha permesso alla struttura di incassare, con la successiva asta di beneficenza dellerealizzate, una somma che ora sarà investita per potenziare l’attività di ricovero e degenza dei gatti. In piena estate ilriccionese si era trasformato in una galleria d’arte a cielo aperto. Erano arrivati i miglioridel territorio: Burla Manu, Blatta, Yopoz, Enko4, Federico Tomoz Bandini e Giacomo Drudi. Negli spazi della struttura erano state realizzate sei, cinque delle quali sono state messe all’asta con lo scopo di finanziare i progetti del