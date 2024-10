L’arresto di Franco Alfieri interroga ancora sul senso delle province non elette dai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Leonardo Botta Qualche anno fa, da consigliere comunale di un piccolo comune, mi capitò di votare per l’elezione di consiglieri e presidente della mia provincia, così come previsto dalla legge Delrio. Com’è noto, infatti, quelle dei consigli provinciali sono elezioni di secondo livello, nelle quali l’elettorato è costituito dagli amministratori di tutti i comuni appartenenti. Una norma, la Delrio, piuttosto controversa e oggi contestata dal governo e dalla maggioranza di centrodestra; forse non a torto, come dirò, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca giudiziaria che hanno interessato l’attuale presidente della provincia di Salerno,, raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare per presunte irregolarità in gare d’appalto indette dal comune di cui è sindaco; irregolarità finalizzate, secondo gli inquirenti, ad agevolare imprese a lui vicine.