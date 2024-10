Il videomessaggio di Bruce Springsteen | Voterò Harris Trump è il più pericoloso disprezza lo stato di diritto e la nostra Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era scontato, maha appoggiato Kamala: “Donaldè il candidato alla presidenza piùdella mia vita”, ha detto il cantante che nelle passate elezioni si era schierato con Barack Obama e Joe Biden. Il video del Boss, girato in un diner, è apparso sul suo profilo Instagram: “Forse non è dal tempo della Guerra civile che questo grande Paese ècosì diviso. Non doveva essere così”, ha dettoparlando del “disprezzo diper la santità della, la santità dellademocrazia, la santità dellodie la santità del pacifico passaggio dei poteri che dovrebbero squalificarlo dal ripresentarsi.non capisce il significato di questo Paese, la sua storia o cosa significa essere americano fino al midollo”.