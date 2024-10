Il riconoscimento all’eroe della B Il Panathlon premia mister Calabro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "La città è ancora felice per il fantastico campionato dello scorso anno, ma la squadra è concentrata per invertire la sequenza dei risultati attuali, non certo soddisfacenti, in attesa di poter giocare nello stadio cittadino". Così Antonio, l’allenatoreCarrarese che al Porticciolo del Club Nautico è intervenuto alla conviviale delche lo hato per la promozione in serie B.to anche l’allenatore in seconda Giuseppe Padovano, mentre per il club giallo azzurro erano presenti anche il direttore sportivo Jacopo Pasciutti, il medico sociale Marco Piolanti, il preparatore dei portieri Ferdinando Scarpello, l’amministratore contabile Diego Imperatrice e i fisioterapisti Andrea Biagini e Giacomo Sghembri. "Il risultato dello scorso anno non è stato casuale ma è stato preparato con cura, seppure senza operazioni eclatanti – ha aggiunto Pasciuti -.