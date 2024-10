Gironacci insiste sul no alle ciclabili in centro | L’economia non viaggia in bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Il Biciplan darebbe una spallata alla già compromessa economia dele non solo commerciale". L’associazione Viviamo Civitanova torna a dire no allo sviluppo dellatà urbana e replica all’esponente di Ascoltiamo la città, Marco Cervellini, che ha bollato come "retrograda" la posizione di commercianti e balneari rappresentati da Manola, loro presidentessa ed ex assessore al turismo. Viviamo Civitanova non arretra nella convinzione che "di una città nonsu due ruote" e che "è errato pensare che le attività si sostengano coi soli residenti, perché l’utenza è anche quella dei paesi e regioni limitrofe". Quindi l’applicazione del Biciplan "specie nei nostri centri, strutturati con vicoli e vie strette, cancellerebbe il 50 per cento dei parcheggi, già carenti".