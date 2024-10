Furti in farmacia denunciata donna di 37 anni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoGli investigatori del Commissariato Borgo hanno avviato accertamenti in merito alla visione delle telecamere installate all’interno di unache avevano immortalato l’autrice del furto di diversi articoli perpetrato qualche giorno prima. Grazie all’approfondita conoscenza della compagine criminale cittadina, i poliziotti hanno riconosciuto la, già nota alle Forze dell’Ordine perché deferita numerose volte per reati predatori ai ddi esercizi commerciali. La stessa è stata rintracciata dagli agenti mentre si aggirava in Via Dante unitamente al compagno. Nella circostanza, la 37enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente alla quale sono stati trasmessi gli atti. Nei confronti degli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.