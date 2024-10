Virus Marburg due sospetti casi in Germania | isolate persone rientrate dal Ruanda

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma - Allerta inper due individui sotto osservazione: si teme il, provenivano da una zona colpita dall'epidemia. Iltorna a far parlare di sé in Europa. In, duedi ritorno dalsono statedopo aver manifestato sintomi compatibili con questa pericolosa infezione. Il caso ha avuto inizio quando uno studente di medicina di 27 anni e la sua accompagnatrice, mentre viaggiavano in treno, hanno contattato le autorità sanitarie tedesche poiché il giovane temeva di aver contratto una malattia tropicale. La preoccupazione maggiore si è concentrata sul, attualmente responsabile di un’epidemia in, dove lo studente aveva lavorato a stretto contatto con pazienti infetti. La coppia ha viaggiato in aereo dalcon scalo ad Addis Abeba, in Etiopia, fino all’aeroporto di Francoforte.