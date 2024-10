The Electric State | Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel nuovo film dei fratelli Russo FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Netflix ha finalmente svelato un primo sguardo a The, ildeicon protagonistie tanti altri grandi nomi di Hollywood. Tratta dalla graphic novel sci-fi di Simon Stålenhag, la pellicola arriverà sulla piattaforma a marzo 2025. Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) In questi prime immagini vediamo la star di Stranger Things nei panni di Michelle, una giovane donna alla ricerca del fratello che credeva morto, ein quelli di Keats, un veterano di guerra diventato camionista. Vi è poi anche il robot interpretato da Mackie, una macchina da costruzione di nome Herman, capace di trasformarsi in versioni più grandi o più piccole di se stesso, simile a una matrioska russa.