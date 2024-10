Rio Martino | in commissione stilato il programma degli interventi sul porto canale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Questa mattina si è svolta la seduta dellaTrasparenza, convocata dalla consigliera Floriana Coletta, per fare il punto suglialdi Rio. Alla riunione hanno partecipato gli assessori Franco Addonizio (Ambiente) e Gianluca Di Cocco (Marina), insieme ai consiglieri regionali Salvatore La Penna e Adriano Zuccalà. In particolare, sono stati illustrati i progressi, o meglio le difficoltà, che stanno rallentando il completamento dei lavoriti. La questione del finanziamento bloccato per il dragaggio Franco Addonizio, assessore all’Ambiente, ha spiegato come il piano operativo delineato durante il Question Time del 18 luglio sia ancora in sospeso a causa della mancanza di finanziamenti regionali necessari per il dragaggio di Rio