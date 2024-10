Rinnovo Kvara in arrivo la decisione definitiva? Spunta il possibile indizio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Continua a tenere banco il futuro di Khvichatskhelia: sono in corso le trattative tra la SSC Napoli e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi circa ildi contratto. Anche sotto la guida sapiente di Antonio Conte, Khvichatskhelia è sempre più trascinatore del Napoli. Il numero 77 è a caccia di nuovi numeri record con la maglia azzurra, con la speranza di avvicinarsi a quelli della sua prima stagione all’ombra del Vesuvio, quella del terzo Scudetto della storia del club partenopeo. All’alba della sua terza stagione in Serie A, con la casacca del Napoli, continua a tenere banco la trattativa per ildi contratto: le parti sono in contatto per cercare l’accordo, nonostante il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna stia da tempo predicando calma.