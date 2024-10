Permesso lavorativo in smart working | l’infortunio va risarcito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano – Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di una lavoratrice per ottenere l’indennizzo Inail peroccorsole durante la fruizione di unpersonale (nello specifico, andare a prendere a scuola la figlia) mentre era indurante la pandemia. Il patronato Inca Cgil Milano aveva presentato ricorso contro il rigetto della domanda, richiamando un’ordinanza della Cassazione, in cui era chiarito, se pure nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, comein itinere sia compreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di unpersonale.