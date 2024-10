Non sapevo se le tette fossero una cosa bella Avevo sei anni volevo solo nuotare in piscina ma era piena di donne | parla una delle vittime di Puff Daddy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ormai ogni giorno che passa si intensificazioni le indiscrezioni relative a chi ha partecipato agli ormai famosi “White Party” di, ancora in carcere per presunto traffico sessuale e che è in attesa di comparire in tribunale il 9 ottobre. L’ultima notizia è relativa al fatto che sono emerse 120 testimonianze (60 uomini e 60) pronte a cadere tra capo e collo dell’indagato. Tra questi c’è chi sostiene fosse minorenne al momento del “fattaccio”. Si erato di una “vittima” di nove, ma il New York Post ha scovato una testimonianza che è pronta a giurare di aver avuto seiquando è entrato in contatto con l’orrendo mondo di. Justin Litovsky, oggi 30enne, ha dichiarato di essersi recato ad un “barbecue pomeridiano” con il magnate dell’hip hop. Ma le scene che si è ritrovato davanti erano tutt’altro che spensierate per un bimbo della sua età.