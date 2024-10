Moratti | Caos curve? Società nell’incubo spero che l’Inter ne esca pulita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Massimoha detto la sua sulultras che sta coinvolgimento sia Inter che Milan. L’ex presidente ovviamente ha un desiderio. ROSA COMPLETA – L’ex presidente e patron nerazzurro Massimo, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato in questo modo della squadra di Simone Inzaghi: «? È forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso. Lukaku? I suoi goal li fa sempre, la sua presenza in campo mette in condizione gli avversari di essere prudenti, poi Conte sa come farlo rendere al massimo. Lukaku farà ciò che deve fare».