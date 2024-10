Milan davvero un povero Diavolo quello uscito sconfitto a Leverkusen…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ila Leverkusen perde ancora. Una sconfitta che ci sta per unche si aggrappa sempre e solo a Morataper diversi motivi: un primo tempo decisamente da bocciare, troppo chiuso su sé stesso e in balia del gioco avvolgente degli avversari, tenuto in partita grazie ad un superlativo Mike Maignan, autore di un paio di parate da urlo che hanno consentito ai rossoneri di mantenere la porta inviolata. Poi ,dopo aver preso il goal ad inizio ripresa, ilha deciso di scuotersi e ha sciorinato una prestazione gagliarda, con una reattività stile derby che ha messo in difficoltà le aspirine rossonere: l’immagine plastica è quella di uno scatenato Alvaro Morata che va a pressare il portiere avversario su un rilancio di piedi e per poco non lo beffa.