Israele Stato terrorista Del Debbio sbotta col prof | Figura del

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Paolo Delversus. Luciano Vasapollo atto secondo. Potrebbe essere il titolo per rappresentare la riproposizione del nuovo “dissing” – per dirlo alla moderna – tra il conduttore del programma 4 di Sera, in onda su Rete 4, e il docente dell'Università La Sapienza di Roma. Quest'ultimo eraattaccato da Delnella puntata di mercoledì 2 ottobre per la sua frase “è uno”, pronunciata in un'assemblea pubblica organizzata da Cambiare Rotta alla Facoltà di Fisica della Sapienza, di fronte anche a studenti. Il presentatore televisivo ha dovuto leggere una rettifica della Rettrice dell'università romana nella quale precisava che ilessore non è delegato della Rettrice per le relazioni internazionali, ma èdelegato per i rapporti con l'America Latina dal rettore precedente.