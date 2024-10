Il libro definitivo | Con lui per sette mesi Senza la paura di dire anche gli insuccessi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con la scomparsa di Francesco Merloni "finisce un’epoca". Frase a volte abusata. Ma non in questo caso,perché a pronunciarla è uno che l’imprenditore e politico fabrianese ha imparato a conoscerlo bene, avendogli dedicato un’ come "Francesco Merloni. Il secolo dello sviluppo - Internazionalizzazione e coscienza territoriale" (Il lavoro editoriale). E’ Giorgio Mangani, che ha firmato un’opera assai apprezzata,perché nelle sue pagine il ‘protagonista’ gli si è aperto in modo totale, con grande sincerità. Mangani, come è nata l’idea del volume? "La famiglia già in precedenza aveva tentato di fare qualcosa del genere, ma i risultati non furono quelli attesi. Io accettai di scrivere ilperché mi fu lasciata grande libertà. Il mio non è certo un panegirico.