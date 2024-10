I Coldplay indicano la Luna | Non è il momento di arrendersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sotto ladi Chris. Dopo quasi tre anni di tournée, con tappe “overbooking” pure a Napoli, Milano e Roma, Martin e itornano domani con Moon music, decimo album di una discografia varata nel 2000 che solo in Italia gli ha fruttato 74 dischi di platino e 14 d’oro. Un portento del pop stregato dalle meccaniche celesti a cui pure in questo disco decide di dare ritmo, voce e sentimento ribadendo quella infatuazione cosmologica già affiorata dai solchi del predecessore Music of the spheres. Stando alle assicurazioni di Martin, si tratta del terz’ultimo disco della band inglese prima del ritiro ("ci sono solo 12 album e mezzo dei Beatles e più o meno altrettanti di Bob Marley, i nostri eroi"). Tenuto conto che la creatività non è eterna, una scelta fatta per mantenere alto il livello qualitativo fino all’ultima canzone.