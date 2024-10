Gb rilancia relazioni con l' Irlanda ' nuova era dopo Brexit'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il governo laburista britannico vuole inaugurare "unaera" nellediplomatiche con l'. E' quanto si legge in una nota del Foreign Office che annuncia la visita di oggi a Dublino del ministro degli Esteri David Lammy, la prima di un responsabile del Foreign Office nella Repubblica dal 2017. Nell'incontro col suo omologo irlandese Micheál Martin (anche vice premier) i due intendono impegnarsi a "garantire che il partenariato" fra i Paesi "possa raggiungere il suo pieno potenziale" in diversi settori come i rapporti nel post-, la collaborazione economica, l'ambiente e la politica internazionale.