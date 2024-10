Calcio Uisp a 7 | Locanda Alinò parte col freno a mano tirato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Spezia, 3 ottobre 2024 –nza conper la corazzata, campionessa in carica del campionato calcistico a 7 della. Nel primo turno della kermesse della Lega della Spezia e della Valdimagra, l'Aurora ferma sul pari il team come di consueto favorito. La vittoria più roboante in questo Girone 1 è quella del Ristorante Pin Bon con dieci gol rifilati al malcapitato Levanto. GIRONE 1 La Gira O.F. Chelli-Realchiappa Progetto Appalti 7-1 (Corvi Dallara L. (3), Arena G. (2), Natale G., Iacobbe F.; Porrini R.), Good Boys-Avosa 0-8 (Meta D. (3), Lala D. (2), Aluisini G., Llozhi S., Bellettini S.), Pellegrini Gomme-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-2 (Castagnaro M., Battolla A., Gambino D.; Musetti A., Rabà G.), Sporting Bacco-Saja Srl 1-3 (Cioni G.; Chierici T. (2), Petru L.), Leta1990-Sesta Godano 6-3 (Fortunato P. (3), Del Tufo A., Beshiri L., Corvi N.