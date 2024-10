Calcio a 5 Italia femminile | le convocate verso il Main Round per i Mondiali 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La nazionalenadia 5 è pronta a partire alla volta di Vrnjacka Banja, in Serbia, per provare con ila mettere il primo mattoncino al suo percorso di qualificazionela prima edizione deiFemminilidi futsal, che si terranno nella prossima annata nelle Filippine. A tal proposito, la ct Francesca Salvatore ha convocato 17 giocatrici, pronte a radunarsi a Roma prima di partire per la trasferta che vedrà le azzurre sfidare – nell’ordine – Lituania, Croazia e Serbia. Di seguito l’elenco completo delle ragazze della nazionalena dia 5 e le date e gli orari del: per proseguireil secondo step della qualificazione al torneo iridato sarà necessaria una sola cosa, arrivare prime in questo mini-girone per poi approdare all’Elitedi marzo