Bombe termobariche russe sull’Ucraina Siamo a un passo dall’uso di armi nucleari

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, la Russia ha intensificato l’uso dinelle aree di conflitto in Ucraina, specialmente nella città di Vovchansk, nell’oblast di Kharkiv. Lì i russi hanno sganciato la bomba non nucleare più potente che esista. Le immagini satellitari e i rapporti sul campo confermano l’uso di questedevastanti, in grado di distruggere interi quartieri e di lasciare una scia di distruzione senza precedenti. LeLe, note anche comea vuoto, sono progettate per creare un’enorme esplosione sfruttando l’ossigeno circostante. Il principio di funzionamento è semplice ma estremamente efficace. La bomba disperde un aerosol chimico infiammabile, che poi viene fatto esplodere, creando un’onda d’urto e un’incredibile quantità di calore.