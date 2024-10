Benfica-Atletico Madrid 4-0 Simeone | Abbiamo giocato male ma stiamo facendo un ottimo lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Intervenuto a Movistar Plus dopo la sonora sconfitta per 4-0 contro il, Diego, tecnico dell’, non ha perso l’ottimismo: “Nonla partita che ci aspettavamo, maune dobbiamo continuare così. Mi piace pensare che questa sia una buona opportunità per migliorare ancora“. “e loro sono stati migliori di noi. Dobbiamo accettarlo. Non mancava nulla, semplicemente nonbene e quando succede ti esponi a sconfitte del genere – ha aggiunto l’allenatore dei colchoneros – Non possiamo far altro che imparare da queste serate non belle e recuperare le energie in vista della prossima partita“.4-0,: “, maun” SportFace.