Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)le ore di pausa previste e i permessi – regolarmente richiesti – dalle norme e dalla contrattazione collettiva, i lavoratori continuano a godere delle tutele previste per le attività comprese nell’orario di, anche se e quando l’attività è in. Questo l’esito della sentenza emessa il 16 settembre in primo grado dal tribunale di Milano in seguito ad un ricorso presentato da una donna, infortunataun permesso mentre era in. L’insomma anche in questo caso è a carico dell’. Nel 2020 – in piena pandemia – la lavoratrice, una dipendente pubblica in, dopo aver richiesto un regolare permesso, era andata alaa scuola.il tragitto però, una caduta le ha provocato una distorsione al piede.