Treni | Strisciuglio Rfi guasto raro accertamenti in corso

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (LaPresse) – “È doveroso per Rete ferroviaria italiana scusarsi per i disagi della giornata. Stamattina è avvenuto unche ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le nostre forze, i nostri operai sono prontamente intervenuti e abbiamo ripristinato la situazione. Ovviamente l’orario di accadimento ha comportato che i disagi siano ancora indi assorbimento. Le cause di questosono ancora indi accertamento” così l’Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Gianpierosui disagi provocati in mattinata da ritardi e cancellazioni dia Roma e in tutto il sistema nazionale. Lo ha detto in apertura della presentazione del nuovo brand Regionale ditalia nella stazione di Roma Ostiense.