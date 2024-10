Sinner si inchina ancora ad Alcaraz ma resta irraggiungibile il numero uno al mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI- Ventesimo tie-break giocato nel 2024 fatale per Jannik. Dopo tre ore e 20 minuti di una splendida battaglia, Carlossi aggiudica infatti il 'China Open', torneo Atp 500 (montepremi complessivo 3.891.650 dollari) che si disputava a Pechino grazie alla vittoria al tie-break del terzo set contro l'azzurro.perde il suo secondo tie-break su 20 giocati quest'anno ed è una sconfitta dolorosissima perchè gli costa la finale del torneo - la prima dalle Finals di Torino di novembre 2023 con Djokovic - dove era campione uscente, oltre a un mucchietto di punti (170) che non scalfisce la sua leadership nella classifica Atp. Lo spagnolo,3 Atp (dopo Pechino diventa n.2) e secondo favorito del seeding, non era riuscito nell'impresa di strappare un tie-break amalgrado due set point, ma si è rifatto nel terzo set dopo aver vinto 6-4 il secondo.