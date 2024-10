Medio Oriente Massari Garantire la sicurezza del personale Unifil

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia condanna fermamente l’attacco iraniano di ieri a Israele. Esprimiamo profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e chiediamo moderazione e responsabilità a tutti gli attori regionali. Evitare qualsiasi ulteriore spirale di escalation deve essere la massima priorità condivisa, così come prevenire un’altra drammatica crisi umanitaria. L’Italia continuerà a lavorare per una soluzione diplomatica, anche in qualità di Presidente di turno del G7, per la stabilizzazione del confine israelo-libanese e a questo proposito ricorda con forza la dichiarazione dei leader del 25 settembre per un cessate il fuoco di 21 giorni in Libano. E mentre siamo qui riuniti, il nostro Primo Ministro sta per tenere una telefonata con i leader G7 per discutere la situazione nella regione”.