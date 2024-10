Luna Rossa James Spithill | Abbiamo lottato fino alla fine ma Ineos non ha commesso errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Giornata pessima a Barcellona perPrada Pirelli, che perde due regate consecutive e vede scappareBritannia sul 6-4 nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano si trova a questo punto spalle al muro, con l’obbligo di aggiudicarsi i prossimi tre match race di fila per ribaltare la situazione e vincere la serie.ha pagato dazio oggi nelle acque catalane con vento medio-forte e onda formata (di quasi un metro), avendo la peggio in entrambe le partenze e non riuscendo a trovare lo spunto per il sorpasso sulla barca avversaria. Ben Ainslie e compagni sono stati quasi perfetti, incappando solamente in un paio di sbavature in manovra ma non concedendo a Silver Bullet la possibilità di passare avanti. “Condizioni molto impegnative.