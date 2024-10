Laura Bassi l’emancipazione femminile e l’insegnamento universitario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che si è distinta nel campo della fisica conquistando importanti primati dando una svolta al. Il suo nome èe questa è la sua storia., le donne a Bologna nel secolo dei lumi, fonte archividellascienza.orgLanacque in una famiglia di ampie vedute intellettuali. Il suo amore per la cultura si manifestò sin da giovanissima e nonostante la disparità di genere del tempo ebbe un valido aiuto nel medico di famiglia Gaetano Tacconi che per primo notò le grandi capacità della piccoladivenendo il suo istitutore in cambio della resa pubblica del sapere della giovane. Ad aiutare lanel suo cammino fu anche la situazionea Bologna, dove era nata, nel secolo dei lumi.