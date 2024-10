Incendio alla comunità terapeutica il furto e le fiamme per coprire la fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Magione (Perugia), 2 ottobre 2024 – I carabinieri di Città della Pieve, insieme ai vigili del fuoco, avevano capito subito che dietro all’di due mezzi all’interno e all’esterno della‘Famiglia Nuova’ c’era qualcosa di strano. Poco prima del rogo, ignoti si erano introdotti dopo aver danneggiato e aperto un infisso. Il conto parla di 1500 euro rubati da due armadi custoditi in uno degli uffici della, oltre ad alcuni farmaci utilizzati per la terapia delle tossicodipendenze nonché le chiavi di due veicoli in usostruttura riabilitativa. Poco dopo, i ladri hanno posizionato uno dei due mezzi al centro della strada che conduce all'ingresso della, con l'intento di coprirsi la, e hanno dato fuoco a entrambi i veicoli, che sono stati completamente distrutti dallenonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.