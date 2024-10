Il discorso di Max Sirena a Luna Rossa | Non mi arrenderò finché non sarò morto Siamo ancora in gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Spalle al muro. Dopo le due sconfitte odierneè ormai sull’orlo del baratro dovendo rimontare da uno svantaggio di 4-6 contro Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Nel momento più buio dell’intera campagna, Maxha deciso di radunare tutti i componenti del team per effettuare unmotivazionale in vista delle prossime regate: “Solo un paio di cose. Non voglio vedere facce tristi, perché questo è sport ed è il bello dello sport. Si perde e si vince. E questo è il motivo per cuitutti qui a spingere fino alla fine. Nonfuori dai giochi.