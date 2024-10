Grifone in difficoltà le parole del mister | Reagiremo siamo forti Sennò me ne vado

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Domenica contro la Sangiovannese per noi è un test fondamentale, la gara più difficile dell’anno che noi non possbagliare e sono sicuro che non la sbaglieremo. Noi abbiamo voglia, la squadra è forte. Sono contento degli acquisti scelti da me (ad eccezione di Barlettani e Possenti) e sta a me trovare il giusto amalgama tra loro. Ci sono dellementali e non fisiche, ma tocca a me individuarle ed eliminarle. Se non sarò in grado di farlo allora la società ha tutto il diritto di fare altre scelte, ma sarò io il primo ad andarmene". Ieri mattina l’allenatore Roberto Malotti, in una conferenza stampa straordinaria allargata anche ai tifosi, ha parlato del momento delicato che sta attraversando la squadra. "Ho sentito la necessità di far sentire la mia voce – prosegue il tecnico fiorentino –, perchè sono il rappresentante dei ragazzi.