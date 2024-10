Festa patronale di Vicopisano celebrazioni religiose e iniziative in Piazza Cavalca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Pisa), 2 ottobre 2024 - In occasione della festivitàdella Madonna del Rosario disono previste una serie die di. ROSARIO - Si inizia il 3 ottobre alle 21:15 con il Santo Rosario nella Pieve di Santa Maria, mentre il 4 ottobre alle 21:15, sempre nella splendida Pieve romanica, ci sarà un concerto del Maestro Carlo Bernini. Sabato 5, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa e alle 21:15 si svolgerà la processione per le strade del paese. Di seguito tutte le strade coinvolte nella processione per informare la cittadinanza del percorso previsto. La partenza sarà dalla Pieve e poi con il passaggio nelle seguenti strade, ovvero Via Moricotti, Via Baroni, Via del Pretorio, Via Verdi, Via Brunelleschi, Via Lante,, Viale XX settembre, Largo Marconi, Via Salutini, Via Moricotti e ritorno alla Pieve.