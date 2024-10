Donnarumma è tornato Paperumma e l’Equipe riapre il processo | Sono tornati i suoi errori in Europa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è ritenuto il principale responsabile della vittoria dell’Arsenal contro il Psg. Certo, gli inglesistati superiori, ma glidihanno facilitato il lavoro ai Gunners. L‘Equipe scrive: “Questo è il ritornello europeo. Quando tornano le partite continentali a cui il club deve partecipare, Gianluiginon gli rende le cose facili. Non sempre, certo, ma troppo spesso perché questa ricorrenza non risulti penalizzante e fastidiosa. Martedì, contro l’Arsenal, migliore del suo Psg troppo tenero e insipido, il portiere dell’Italia – scrive– è stato colpevole di entrambi i gol degli inglesi. Ha sbagliato l’uscita sul gol di Kai Havertz dopo che Willian Pacho era stato superato dal tedesco (modello Zenga su Caniggia a Italia 90, ndr), e non si è mosso quando il calcio di punizione di Bukayo Saka ha attraversato la sua area senza essere deviato.