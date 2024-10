Coppa del Mondo di Triathlon all’Eur la quinta tappa | gli Azzurri puntano al successo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – E’ tutto pronto per ladelladeldi. A Roma, e precisamente, si sfideranno i migliori triatleti del. La data è quella del 5 ottobre e il percorso si snoderà, su distanza sprint, dal laghetto romano per il nuoto, alle strade del Palazzo della Civiltà e la Basilica di San Pietro e Paolo per il ciclismo. Terminerà poi nel parco lungo lo specchio d’acqua artificiale, che fu realizzato per le Olimpiadi di Roma 1960. Ci sarà anche l’Italia in gara e glial podio. Tra gli uomini gareggeranno Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Gianluca Pozzatti (707), mentre per le donne saranno protagoniste Carlotta Missaglia (Carabinieri), Angelica Prestia (Esercito), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Sharon Spimi (Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro). Come riporta fitri.