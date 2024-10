Commercianti e balneari contro il Biciplan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Civitanova Marche, 2 ottobre 2024 – “L’economia di una città non viaggia sulle due ruote”. L’associazione diViviamo Civitanova ‘sgonfia’ il, di cui si discuterà stasera in aula consiliare in seguito all’interrogazione di Elisabetta Giorgini (Dipende da noi). Investire su più piste ciclabili per l’associazione “è una visione distorta e feudale che potrebbe mettere definitivamente in difficoltà molte categorie”. La convinzione è che “con l’aumento delle ciclabili e la pressione della Fiab sull’attuazione delsarà più difficile trovare un parcheggio. È così che si moltiplicano i comportamenti incivili delle auto, furgoni e moto che portano a un eccesso di multe, trasformando in un costo reale l’uso della auto per lavoro o svago.