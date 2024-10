Come finisce il film Tutti lo sanno | chi ha rapito Irene?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alla fine dello, prima di partire per l’Argentina,, sospettando che ci sia di più dietro il suo rapimento, chiede a suo padre Alejandro perché sia stato Paco a trovarla. La sua mancanza di risposta insinua nella ragazza il sospetto che Paco possa essere il suo vero padre. Nel frattempo, Mariana, la madre di Rocío, intuisce che sua figlia è coinvolta nel rapimento e, presa dal senso di colpa, decide di confessare tutto a suo marito Fernando, lasciando aperte le possibili conseguenze di questa rivelazione. Questo dopo che si scopre che Rocío, la nipote di Laura, ha collaborato con il suo ex Gabriel e il socio di quest’ultimo, Luis, per orchestrare il rapimento dicon l’intento di risolvere i problemi economici della famiglia.