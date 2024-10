Colonne di San Lorenzo a Milano | Zona piacevole e costosa ma è tornata la criminalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– Hanno resistito all’invasione dei Goti, del Barbarossa e alle bombe della Seconda guerra mondiale. Situate di fronte all’omonima basilica, lungo corso di Porta Ticinese, ledi Sansono un raro reperto dellatardo romana. Sono 16 in tutto, alte circa 8 metri, costruite in marmo e adornate con capitelli corinzi: di giorno meta per turisti, di notte luogo di incontro e movida, grazie all’ampia piazza e ai numerosi locali che la circondano. «È una, ma», racconta Massimo Ferra, che abita vicino. «Ci sono i vecchi abitanti dei ceti popolari e i parvenue: signorine perbene, intellettuali, designer». È unain cui «si sta benissimo, ma lo spaccio la rende non più fruibile dopo un certo orario», aggiunge Franco Pedrinazzi, un altro abitante del quartiere.