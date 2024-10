Claudio Baglioni il figlio Giovanni in ospedale per i calcoli renali | Ringrazio medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Paura perdel più noto, avuto con la ex moglie Paola Massari. Anche lui musicista. È stato lo stessoa pubblicare un lunghissimo post su Facebook il 29 settembre scorso, in cui ha raccontato cosa gli è accaduto nell’di Agordo (vicino Belluno, in Veneto), durante un suo recente ricovero per. Ildisi è rivolto aiche lo hanno curato.Leggi anche: “Mia moglie è morta”. Lutto nella musica, la famosa cantante si è spenta a 28 anni Il lunghissimo post di“Non sono solito fare pubblicazioni come quella due giorni fa. – scrivesu Facebook –tutti per la premura mostratami e ci tengo a dire che non volevo far leva su un meccanismo emotivo per pietire compassione né richiamare attenzione.