Andrew Garfield pronto a tornare Spider-Man con la giusta storia

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)-Man con laaveva un futuro luminoso come-Man; tuttavia, quando The Amazing-Man 2 non è riuscito a soddisfare le aspettative, la Sony Pictures ha fatto squadra con i Marvel Studios e ha scartato i piani per altri due film da solista, Sinister Six e una precedente iterazione di Venom. Come Tobey Maguire prima di lui, il periodo dicome Peter Parker non si è concluso esattamente con una nota positiva. Tuttavia, a entrambi gli attori è stata data una seconda possibilità quando si sono uniti a Tom Holland in-Man: No Way Home del 2021. Parlando con Esquire,ha ammesso di essere stato “lasciato in sospeso” quando The Amazing-Man 3 è stato accantonato e ha detto che il suo debutto nell’MCU “è stato davvero curativo per me”.