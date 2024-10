Usa | battere Hezbollahpoi serve la pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 7.00 Il segretario alla Difesa Usa, Austin, ha parlato con l'omologo israeliano Gallant "per esaminare gli sviluppi della sicurezza e le operazioni israeliane" in Libano. Per Austin e Gallant bisogna "smantellare l'infrastruttura di attacco lungo il confine per garantire che Hezbollah non possa sferrare attacchi in stile 7 ottobre contro Israele".I due hanno anche "discusso l'importanza di passare dalle operazioni militari a una via diplomatica", per garantire sicurezza e stabilità "il prima possibile".