Torricella ginnastica dolce e musicoterapia per anziani al via le iscrizioni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSono aperte leper il corso di “”, un progetto finalizzato ad incentivare la pratica sportiva come garanzia di benessere psicofisico dell’individuo nonché a favorire la socializzazione in soggetti a rischio isolamento anche attraverso la musica e il ballo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Turco, in particolare dal consigliere comunale delegato alle Politiche Sociali Angelo Santo Caputo, con la collaborazione dell’associazione “Peluso Dance Accademy”, è rivolta a soggetti adulti edi età over 60. In via residuale, sino al completamento dei posti disponibili, si darà la possibilità anche agli over 55 di partecipare al progetto.