Stellone Noi con l’atteggiamento giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il primo a salire in sala stampa è mister: "Gara equilibrata, l’avversario attendeva un po’ di più rispetto ad altre squadre. La manovra non è stata fluida, ma abbiamo tenuto il pallino del gioco. E’ stato un buon punto, colto contro una squadra forte, che veniva da una sconfitta e che non aveva diversi giocatori, ma che era determinata a fare risultato. Loro lotteranno per i playoff. Noi dopo due sconfitte ci prendiamo il punticino, ci abbiamo provato, anche nel secondo tempo, pur rischiando un poco in contropiede. Ma faccio i complimenti ai ragazzi, hanno provato a vincere cercando l’episodio che non è arrivato. Però è un pareggio che fa morale e che fa classifica, Ci sono partite che è importante non perdere".