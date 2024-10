Nerdpool incontra il team di Awarè

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il panorama del fumetto italiano è sempre più florido, e la dimostrazione la possiamo trovare in tutte le librerie dove, in molti casi, vediamo arrivare tantissimi autori emergenti. Questo è anche il caso di Lidia Bolognini, Alessandro Atzei e Manuele Morlacco che giungono nelle fumetterie e librerie di varia con il loro primo fumetto:, pubblicato da Star Comics. In occasione del lancio del volume, abbiamo avuto modo di porre loro qualche domanda e scoprire qualcosa in più su di loro e il loro fumetto.– Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Lidia Bolognini – Star Comics. Lidia, Alessandro, e Manuele, benvenuti su.it.