Milan la Procura Federale chiede gli atti sul caso ultras | cosa rischia il club di Gerry Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 1 ottobre 2024), lavuole andare a fondo per quanto riguarda il: eccoildiIlscoppiato sulle infiltrazioni mafiose all’interno delle Curve di Inter eha creato un clima di forte sconforto nel mondo del calcio e adesso lavuole andare fino in fondo, per cercare di smantellare una volta per tutte questa problematica che va avanti da anni. IIÂtore Giuseppe Chinè, inf, vuole acquisire l’ordinanza di custodia cautelare per valutare possibili violazioni da parte deglidi Inter e. Ecco che, quindi, non sono da escludere multe e squalifiche per le due società . Sì, perché lavuole cercare di capire se ci sono stati dei comportamenti che hanno favorito questi atteggiamenti deglida parte di tesserati dio Inter.