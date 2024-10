Migranti modello Italia | repressione e accoglienza Retata di pusher a Bologna borse di studio ai giovani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024), parola che vuol dire tutto e niente, come dimostrano due storie parallele di oggi, storiene die di. Nelle stesse ore in cui scattava la perquisizione di una ex caserma, trasformata in laboratorio per drogati e spacciatori, a, con l’arresto di 32 extracomunitari, l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, annunciava un accordo con le universitÃne per realizzare dei corridoi umanitari, condi, a beneficio di 65 studenti africani particolarmente meritevoli.