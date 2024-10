LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si parte alle 14 10 Luna Rossa sfida Ineos con vento forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Attenzione poi all’increspatura del mare: prevista onda alta quasi un metro. 13.37 Previstotra 16 e 21 nodi, dunque decisamente. Ricordiamo che il limite massimo per gareggiare è 21,5. 13.36 Ben ritrovati amici di OA Sport.14.10 la prima regata di giornata tra. La seconda andrà in scena15.15. 10.38 Buongiorno amici di OA Sport. Anche oggi attesoa Barcellona tra 16 e 21 nodi. L’onda sarà piuttosto alta, circa 90 centimetri.