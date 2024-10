L’Iran pronto all’attacco ma l’Ue dovrebbe evitare il caos L’analisi di Barnes-Dacey

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Fonti delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato a Formiche.net che, dall’inizio del conflitto, le truppe israeliane hanno condotto decine di operazioni mirate vicino al confine meridionale del Libano. Queste operazioni mirano “a smantellare i compound di combattimento e le armi di Hezbollah, che rappresentano una minaccia immediata per le comunità civili israeliane nel nord del paese”, spiegano le fonti, che ricostruiscono il background dell’invasione terrestre sul Libano partita questa mattina – ultima tappa dell’escalation in corso da mesi in Medio Oriente. Sotto la guida del Comando Nord e basandosi su informazioni precise fornite dalla Direzione dell’Intelligence (J2), queste operazioni hanno specificamente preso di mira le Forze Radwan di Hezbollah, responsabili delle attività militari del gruppo nella regione di confine.