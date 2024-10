Libano Israele avvia l’operazione di terra Gli Usa | Rischiosa ma legittima

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lunedì sera le truppe disono penetrate in. Ad annunciarlo è stato il dipartimento di Stato degli Stati Uniti che ha affermato che l’esercito israeliano sta compiendo «operazioni terrestri limitate per distruggere l’infrastruttura di Hezbollah». Il raid è «in linea con il diritto didi difendere i propri cittadini», ma la Casa Bianca ammette di sapere «che l’espansione della missione può essere un rischio e continueremo a discuterne con gli israeliani». Al momento,disembra essere focalizzata su una serie di villaggi nella zona sul confine Nord di: Metula, Kfar Giladi e Misgav Am. Secondo corrispondenti libanesi nella zona, i villaggi sono stati pesantemente presi di mira durante la notte. Secondo gli esperti, gli obiettivi dellimitata descritta dasono poco chiari.