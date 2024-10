Il trailer di Parthenope di Sorrentino dal 24 ottobre nelle sale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2024) Uscirà al cinema il 242024 "", il nuovo film scritto e diretto dal Premio Oscar Paolo. Recentemente, ilè stato rilasciato online, suscitando grande attesa tra il pubblico. Il film ha già riscosso un notevole successo durante le anteprime di mezzanotte in diverse città italiane, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza.Trama e tematiche"" è stato presentato in Concorso al Festival di Cannes 2024, dove ha catturato l'attenzione per la sua narrazione che abbraccia la vita della protagonista dal 1950 fino ai giorni nostri. La storia si sviluppa come un'epopea femminile, priva di eroismi, che esplora il desiderio di libertà, l'amore per Napoli e i sentimenti complessi e a volte dolorosi che caratterizzano l'esistenza umana.