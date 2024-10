Il giallo dell’ultimo sms di Maria Campai | Non l’ha scritto lei Sui social il 17enne citava la serie Dexter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Viadana (Mantova) –è morta per asfissia meccanica: strangolata. Al volto diverse fratture (mandibola, setto nasale), come se questo fosse stato sbattuto contro una parete o sul pavimento. Sono le prime risultanze dell’autopsia sul corpo della donna romena 42enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova. Ildi Viadana, accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, è in carcere. Quando è stato fermato per il delitto aveva sul viso e su un braccio dei piccoli graffi, lesioni quasi impercettibili.si è difesa, è la spiegazione più plausibile. Ha tentato di farlo, mentre l’altro la stringeva al collo, con una presa di wrestling, e la colpiva al volto. Nulla ha potuto contro la forza di un ragazzo palestrato e cultore esasperato del fisico. Era il 19 settembre scorso.